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Siirt'te 92 parça tarihi eser ele geçirildi

SİİRT HABERLERİ  | 28.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Siirt'te 92 parça tarihi eser ele geçirildi

SİİRT(AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda sikke ve çeşitli objelerden oluşan 92 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.K. ve M.K'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin suç unsuru malzemelerle yakalanması için Paşa Oturağı mevkisinde operasyon düzenleyen ekipler, 92 parça tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli cins ve ebatlarda sikke, para, metal ve taş heykelcikler ile 2 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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