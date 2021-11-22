SİİRT (AA) - Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına ait askeri araç, Siirt Eruh kara yolunun E Tipi Kapalı Cezaevi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan 2 asker, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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