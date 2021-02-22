YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt’te belediye personeline yangın eğitimi verildi

Siirt’te belediye personeline yangın eğitimi verildi

22.02.2021 14:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Belediyesi personeline, itfaiyenin teçhizat kullanımı ve yangın hakkında eğitim verildi.Olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiğine dair itfaiye personellerine eğitim verdiklerini belirten Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, belediyenin farklı birimlerinde çalışan personele yangın türleri, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale, olay yerindeki tehlikeler, yangın tüpünün kullanılması, malzeme bilgisi ve elektrik yangınlarına müdahale gibi konularda bilgi verdiklerini söyledi.

Siirt Belediyesi personeline, itfaiyenin teçhizat kullanımı ve yangın hakkında eğitim verildi.
Olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiğine dair itfaiye personellerine eğitim verdiklerini belirten Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, belediyenin farklı birimlerinde çalışan personele yangın türleri, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale, olay yerindeki tehlikeler, yangın tüpünün kullanılması, malzeme bilgisi ve elektrik yangınlarına müdahale gibi konularda bilgi verdiklerini söyledi. Yılmaz, "İtfaiye personelleri görev yaparken çeşitli tehlikelerle yüz yüze kalacağı için onlara temel itfaiyecilik ve kendilerini koruma, hangi yangına nasıl ve hangi şekilde müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı. Ayrıca yangın söndürme ve araçlarını kullanma becerileri, akaryakıt ve gaz yangını ile diğer yangınlar hakkında sözlü eğitim verdik" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler
1/

Siirt Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
12:31
İkindi
15:35
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Siirt Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Alp Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kurtalan
Sağlık Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Duyarlı sürücünün tavrı, koyun ve yavrusunu telef olmaktan kurtardı

Duyarlı sürücünün tavrı, koyun ve yavrusunu telef olmaktan kurtardı

Siirt'te karda mahsur kalan hasta ve güvenlik korucuları kurtarıldı

Siirt'te karda mahsur kalan hasta ve güvenlik korucuları kurtarıldı

Siirt’te yetim çocuklar doyasıya eğlendi

Siirt’te yetim çocuklar doyasıya eğlendi

Siirt Belediyesi yetim çocukları hediyelerle sevindirdi

Siirt Belediyesi yetim çocukları hediyelerle sevindirdi

Siirt Belediyesi bünyesinde Hamiyet Merkezi kuruldu

Siirt Belediyesi bünyesinde Hamiyet Merkezi kuruldu

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi Şahin’e nezaket ziyaretinde bulundu

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi Şahin’e nezaket ziyaretinde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.