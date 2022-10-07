Siirt'te çatıdan düşen genç hayatını kaybetti

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde çatıdan düşen genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yerliçoban köyünde dedesine ait 2 katlı evin çatısında izolasyon yapan Yusuf Yardım (22), dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Yardım, sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yardım'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.



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