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Siirt’te fıstık aşılama eğitimi

SİİRT HABERLERİ  | 30.07.2020 13:39 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 21 kursiyere Siirt fıstığı aşılama eğitimi verildi.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan teorik eğitimin ardından Taşlı köyü fıstık bahçelerinde pratik olarak fıstık aşılama eğitimi verildi.

Siirt’in Şirvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 21 kursiyere Siirt fıstığı aşılama eğitimi verildi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan teorik eğitimin ardından Taşlı köyü fıstık bahçelerinde pratik olarak fıstık aşılama eğitimi verildi. Eğitimde, Siirt fıstığında aşılama eğitiminin yanı sıra bahçelerde verime dayalı erkek tozlayıcı aşılama konusu da kursiyerlere bilgiler aktarıldı. Eğitimde Şirvan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Furkan Özüak ile müdürlükte görevli teknik personellerden ziraat mühendisi Dilan Altun tarafından teorik ve pratik bilgiler verildi.
Eğitim sonunda aşılama konusunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verildi.

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