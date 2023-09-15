Siirt’te fıstık hasadı başladı

Fıstık yetiştiricileri; dolu, rüzgar ve yağışlardan etkilenen bağ ve bahçeler olmasına rağmen, diğer yıllara oranla bu yıl fıstık rekoltesinde artışın olmasını bekliyor. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, kaliteli ve güzel fıstık hasadı yapıldığını söyledi. Günbat, "Bu sene genel olarak iyi, kaliteli ve güzel fıstıkların olması bizleri mutlu etti. Siirt ekonomisine en büyük katkıyı sağlan Siirt fıstığının hasadına bir haftadır başlandı. Burada 2023 fıstık hasadına şahitlik ediyoruz. Kaliteli ve güzel fıstık hasadı yapıyoruz. Bazı bahçelerdeki fıstıklarda çürüme yaşandı. Bu sene genel olarak iyi, kaliteli ve güzel fıstıklar bulunmaktadır.

Sulama halinde daha kaliteli fıstıklar yetişmektedir. Çiftçilerimiz ile bağ ve bahçelerinde ihtiyaç halinde suladığı ağaçlarda daha iyi verim ve kalite olduğunu tespit ettik. Bazı bahçelerimizde ise döllenme, dolu yağışı, sert rüzgardan dolayı çok az sayıda fıstık bulunmaktadır. Buna rağmen geçen yıllara oranla rekoltenin daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Umarım çiftçilerimiz ile birlikte bereketli bir yıl geçiririz" dedi.

Bu yıl fıstık bahçelerinde hırsızlık yaşanmadığını belirten Günbat, güzel tedbirler alındığını dile getirdi.

