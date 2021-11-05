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Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi

05.11.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce Siirt'te görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Siirt Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen seminerde bir konuşma yapan Vali ve Belediye Başkan Vekil Osman Hacıbektaşoğlu,Türkiye’nin büyük bir devlet ve çok büyük medeniyetin temsilcisi olduğunu söyledi.

Terör örgütünün birçok vahşetine ve yaptığı katliamlara şahit olduklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları dile getirdi:

"Bölgemiz bu şekilde büyük katliamlara büyük olaylara ve büyük acılara maruz kaldı, ama hiçbir zaman bundan güvenlik korucularımız yılmadı. Vatanları, aileleri, köyleri ve bayrakları için canlarını siper ettiler. Vatan sevgisi karşısında sarsılmaz iman karşısında Türkiye’nin hiçbir düşmanı başarılı olamayacak. Sizlere güveniyoruz. Bizler Allah'a şükür çok büyük imkanlarımızla terörle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. El birliği ile güvenlik güçlerimizle omuz omuza terör örgütlerine karşı verilen bu mücadelede gösterdiğiniz kahramanlıklardan dolayı hepinizi kutluyorum."

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir de güvenlik korucularının temel meseleleri ile yakından ilgilendiklerini, görevleri sırasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için her türlü desteği sağlamaya özen gösterdiklerini kaydetti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin de güvenlik korucularının bölgede güven ve huzur ortamının tesis edilmesinde asker ve polisle birlikte görev yaptığını vurguladı.

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