Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir tesisteki yüzme havuzuna giren Elif Eylül A, boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekiler tarafından havuzdan çıkarılan Elif Eylül A, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi süren Elif Eylül A, buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



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