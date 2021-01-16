YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt’te kardan kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı

Siirt’te kardan kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı

16.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkii ile Çemakari yaylası arasındaki 12 köy yolu, İl Özel İdare karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 12 köy yolunun, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldığını belirten yetkililer, şuanda kapalı olan köy yolunun bulunmadığını söyledi.

Siirt’te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkii ile Çemakari yaylası arasındaki 12 köy yolu, İl Özel İdare karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 12 köy yolunun, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldığını belirten yetkililer, şuanda kapalı olan köy yolunun bulunmadığını söyledi. Yetkililer, “Pervari ilçemizde yoğun kar yağışı halen devam ediyor. Karla mücadele ekiplerimiz yolların açılması için yoğun bir mesai harcamaktadır. Şu ana kadar 12 köy yolu ulaşıma açıldı. Gelen tüm ihbarlara anında müdahale ediyoruz. Köy yollarında mahsur kalan araçlar ekiplerimiz tarafından kurtarılıyor” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!
1/

Siirt Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:27
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:45

Siirt Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Botan Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Yeşil Eczanesi
Merkez
Tabiat Eczanesi
Kurtalan
Doğu Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Siirt’te konut satışları arttı

Siirt’te konut satışları arttı

Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tillo ve Baykan ilçelerini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tillo ve Baykan ilçelerini ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Siirtli çocuklarla "Lastikpark" spor sahasında voleybol oynadı

Bakan Kasapoğlu, Siirtli çocuklarla "Lastikpark" spor sahasında voleybol oynadı

Çin’den getirilen korona virüs aşıları sağlıkçılara uygulanmaya başlandı

Çin’den getirilen korona virüs aşıları sağlıkçılara uygulanmaya başlandı

PKK’nın kış üstlenmesini engellemek için ’Eren’ operasyonları başlatıldı

PKK’nın kış üstlenmesini engellemek için ’Eren’ operasyonları başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.