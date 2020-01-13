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  4. Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 yaralı

SİİRT HABERLERİ  | 13.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Siirt’te pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Eruh ilçesine bağlı Kaşıkyayla köyünde meydana geldi.

Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Siirt’te pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eruh ilçesine bağlı Kaşıkyayla köyünde meydana geldi. Ahmet G. (21) yönetimindeki pat pat aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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