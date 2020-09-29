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Siirt’te toplam araç sayısı açıklandı

SİİRT HABERLERİ  | 29.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Siirt’te toplam araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Siirt’te toplam araç sayısının 20 bin 339 olduğu belirtildi.
TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, Siirt’te toplam araç sayısının 20 bin 339 olduğunu söyledi. Toka, "2019 yılı ağustos ayında toplam araç sayısı 20 bin 789 iken, 2020 yılı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında azalarak 20 bin 339 oldu. Siirt’te otomobil sayısı 2020 yılı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 6 bin 744 oldu. Siirt’teki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 6 bin 744 otomobil, bin 583 adet minibüs, 129 adet otobüs, 5 bin 213 adet kamyonet, bin 2 adet kamyon, 2 bin 21 adet motosiklet, 3 bin 286 adet traktör ve 361 adet özel amaçlı araç bulunuyor. 2020 yılı ağustos ayında Siirt’te toplam 621 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 254 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 187 adet ile kamyonet, 54 adet ile motosiklet, 51 adet ile traktör, 44 adet ile minibüs, 27 adet ile kamyon ve 4 adet ile özel amaçlı araçlar geldi. 121 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde motosiklet, otomobil, kamyonet, traktör, minibüs yer almaktadır" dedi.

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