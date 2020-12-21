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Siirt’te trafik kazası: 1 yaralı

SİİRT HABERLERİ  | 21.12.2020 21:30 | Son Güncelleme

Siirt’te meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezine bağlı Akyamaç köyü yolunda meydana geldi.

Siirt’te meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezine bağlı Akyamaç köyü yolunda meydana geldi. Zahir Arat yönetimindeki 35 HA 5792 plakalı otomobil, köy girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Arat yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Arat, ekiplerce çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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