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Siirt'te "YKS'de ikinci gün" heyecanı

SİİRT HABERLERİ  | 28.06.2020 11:17 | Son Güncelleme

Siirt'te "YKS'de ikinci gün" heyecanı

SİİRT (AA) - Siirt'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre okullara alındı.

Bina girişine konulan hijyen malzemeleri ile ellerini dezenfekte eden öğrencilere maske verildi.

Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra sınav salonlarına alındı.

Öğrenci velileri de dışarıda dua etti.

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