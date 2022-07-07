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Şikayetçi olmak istediği sürücünün kaçmaması için otomobilin kaputuna çıktı

07.07.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosiklet sürücüsünün, otomobilin kaputunun üzerinde bir süre ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Şikayetçi olmak istediği sürücünün kaçmaması için otomobilin kaputuna çıktı

Adana'da, kendisini trafikte sıkıştırdığını öne sürdüğü otomobilin sürücüsünü şikayetçi olmak için durduran motosikletli, onun kaçmasını engellemek için kaputuna çıktığı aracın hareket etmesi üzerine yola savrulup hafif yaralandı.

İddiaya göre, Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da, G.Ü'nün kullandığı 33 DIK 20 plakalı otomobil, Okan Akıncı'nın kullandığı 01 AJZ 163 plakalı motosikleti seyir halinde sıkıştırdı.

Aracı motosikletiyle takip eden Akıncı, trafik ışıklarında duran G.Ü'ye kendisinden şikayetçi olacağını belirtti.

Polis gelene kadar G.Ü'den bölgede beklemesini isteyen Akıncı, otomobil sürücüsünün yoluna devam etmek istemesi üzerine motosikletini aracın önüne bıraktı.

Akıncı, otomobilin kaputunun üzerine çıkarak G.Ü'nün polis gelene kadar kaçmasını engellemeye çalıştı.

Bu sırada G.Ü'nün ilerlemesi üzerine Akıncı, kaputunda bir süre gittiği araçtan savrularak yola düştü.

Otomobil sürücüsü G.Ü. olay yerinden uzaklaştı, ayağından hafif yaralanan Akıncı ise hastaneye gitti.

- Yaşadıklarını anlattı

Tedavisinin ardından taburcu edilen Akıncı, AA muhabirine, bekçilik sınavlarına çalışmak için gittiği kütüphaneden motosikletiyle dönerken G.Ü'nün kullandığı aracın kendisini sıkıştırdığını öne sürdü.

Sürücüden özür dilemesini istediğini ancak darbedildiğini iddia eden Akıncı, aracın ön plakasının da yerinde olmadığını görünce G.Ü'nün kaçmaması için çalıştığını belirtti.

Motosikletini otomobilin önüne koyduğunu aktaran Akıncı, "Beni aracın kaputunun üstünde metrelerce götürdü. Daha sonra savrularak düştüm. Ayağımda doku zedelenmesi oldu. Doktorlar iyileşmesinin yaklaşık 1,5 ay süreceğini söyledi. Hanımefendiden şikayetçiyim." dedi.

Motosiklet sürücüsünün, otomobilin kaputunun üzerinde bir süre ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şikayetçi olmak istediği sürücünün kaçmaması için otomobilin kaputuna çıktı

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