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Silah kaçakçılarına 2 farklı operasyon

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.09.2020 15:24 | Son Güncelleme

Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Silah kaçakçılarına 2 farklı operasyon

Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahısları tespit eden KOM ekipleri 2 farklı operasyonda 2 şahsı gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında şahıslara ruhsatsız silah taşıma suçundan işlem yapılırken yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 59 adet mermi ve 25 adet silah yapım malzemesi ele geçirildi.

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