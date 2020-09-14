Samsun’da iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.U., D.A.H. ve M.U. ile M.D. ve E.D.’nin arasında yaşanan tartışmanın büyümesi sonucunda silahlar çekildi. İddiaya göre kavgada F.U. isimli şahıs elindeki tüfekle M.D. ve E.D.’yi yaraladı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından E.D. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, M.D. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kavga sonrası olay yerinden kaçan F.U., D.A.H. ve M.U., Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

