Şili Santiago Ticaret Müşavir Yardımcısı Selda Nil Güner, dünya gayrisafi hasılasının yüzde 88’ini temsil eden 65 ülke ile 29 serbest ticaret anlaşması bulunan Şili’nin 5 milyar tüketiciye erişim imkanı sunduğunu söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) işbirliğinde, Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında ‘Şili Pazarı ve Ticaret Fırsatları’ webinarı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener’in moderatörlüğünde düzenlenen programa Şili Santiago Ticaret Müşavir Yardımcısı Selda Nil Güner, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir ve UTİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Osman Nuri Canik katıldı. İhracatçı firmaların büyük ilgi gösterdiği webinarda Şili pazarındaki iş fırsatları ve yatırım imkanları değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, oda olarak üyelerinin yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak ve mevcut pazarlardaki gücünü artırması hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı. Salgın sebebiyle dünya ekonomisinin ve küresel ticaretin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Şener, bu süreçte ihracatta pazar çeşitlendirmesinin daha fazla önem kazandığına vurgu yaptı. Cüneyt Şener, “Güney Amerika pazarı ve özellikle Şili, sunduğu fırsatlar ve güçlü potansiyeli ile dikkat çekiyor. Bölgesinin en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan Şili ile 2011 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmamız bulunuyor. STA, Şili pazarında firmalarımıza büyük bir avantaj sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Bursa ile Şili arasındaki ticaret hacminin 20 milyon dolar seviyesinde bulunduğu bilgisini veren Şener, Şili ile ticareti geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

UTİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Canik, Şili’nin Latin Amerika’nın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Şili’nin dış ticarete açık yapısının, ekonomik gelişmesinin temelinde yatan unsurların başında geldiğini ifade eden Canik, güçlü rakiplerine karşı Şili’nin bölgenin en gelişmiş ve liberal ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. Türkiye ve Şili arasındaki ticarete ilişkin bilgiler veren Osman Nuri Canik, “2019 yılında tüm sektörlerde Şili’ye ihracatımız yüzde 11 azalışla 343 milyon dolar oldu. Şili ihracat pazarlarımız arasında 74. sırada yer aldı. UİB olarak ise geçen yıl Şili’ye 77,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ilk 11 ayda ise pandemiye bağlı olarak Şili’ye yaptığımız ihracatta yüzde 55 daralma yaşandı. Yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının olumlu katkısıyla Türk ürünlerinin tanıtımına yönelik aktif bir stratejiyle bu ülkeye yönelik ihraç ürünlerinin çeşitlendirmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Osman Nuri Canik, STA’nın avantajıyla Şili’yi bir ihracat üssü gibi kullanmak isteyen Türk ihracatçıların bazı sorunlarla karşılaştığını belirterek, “Şili’nin Güney Amerika ülkeleri ile arasında MERCOSUR serbest ticaret anlaşması var. Sıfır veya sıfıra yakın gümrükle Şili’den diğer Latin Amerika ülkelerine ihracat yapabiliyorsunuz. Ancak menşe şahadetnamesi, ürünün Türkiye’de imal edildiğini gösterdiği zaman Brezilya veya diğer ülkelerde çok büyük gümrük vergileri ile karşılaşıyoruz. Bu problemi aşmak için bazı firmalar Şili’de üretiminin bir kısmını yapmayı düşünebilir ancak daha uygulanabilir bir mekanizma geliştirilmesi gerekiyor. Bu konuda ihracatçılarımız için destek talep ediyoruz” dedi.

Şili Santiago Ticaret Müşavir Yardımcısı Selda Nil Güner, Şili’nin uzak bir ülke olmasına rağmen barındırdığı potansiyel açısından ülkemiz ve tüm dünya için önemli bir ticaret partneri olduğunu söyledi. Kredi notunu 25 yıldır A düzeyinde tutmayı başaran tek Latin ülkesinin Şili olduğunu belirten Güner, “Şili, Latin Amerika’nın en dışa açık ülkesi konumunda. Dünya gayrisafi hasılasının yüzde 88’ini temsil eden 65 ülke ile 29 serbest ticaret anlaşması bulunan Şili, toplam 5 milyarlık tüketiciye erişim imkanı sunuyor. Ülke serbest ticaret anlaşmalarının da katkısıyla ihracatını istikrarlı bir şekilde artırıyor. Şili’nin ihracatının yüzde 40’ı madencilik sektörü kaynaklı. Özellikle bakır üretimiyle öne çıkan ülke son dönemde ise ‘beyaz altın’ olarak bilinen lityum rezervleri ile dikkati çekiyor. Şili, enerji üretiminde büyük değer kazanan lityumda 7,5 milyon tonla dünyanın en büyük rezervine sahip ülke konumunda” diye konuştu.

Şili ile Türkiye arasında 2009 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının 2011 yılında yürürlüğe girdiğini ifade eden Ticaret Müşavir Yardımcısı Selda Nil Güner, anlaşma sayesinde iki ülke ilişkilerinin önemli bir ivme kazandığına dikkati çekti. STA ile sanayi ürünlerinin neredeyse tamamında gümrük vergilerinin sıfırlandığını belirten Güner, “Özellikle 2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminde büyük bir sıçrama yaşandı. Salgın sebebiyle bu yıl artış ivmesi yavaşlasa da uzun vadede Şili ile ekonomik ilişkilerimizin daha da gelişeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.



