“Silindir” operasyonunda güreş ağası gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde 18 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Türkiye genelinde toplam 502 kişiye yönelik gerçekleşen operasyonların bir kısmı Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ile Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı olarak başlattıkları operasyon da 15 kişi gözaltına alındı. Kdz. Ereğli ilçesinde gözaltına alınanlar arasında sanayi sitesinde esnaflık yapan ve 14 Temmuz 2022 tarihinde Yaraşlı Yörük köyünde gerçekleşen yağlı güreşlerde güreş ağası seçilen A.A. ve oğlu F.A.’da yer aldı.

Zonguldak genelinde gözaltına alınan 15 kişinin işlemlerinin yapılması için Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

