Sille Tabiat Okulu, öğrencilere kapılarını açtı

Eğitimde Türkiye’ye örnek markalar sunan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) bünyesinde yer alan "Sille Tabiat Okulu" eğitim öğretim yılının kısmen de olsa başlamasıyla öğrencilere kapılarını açtı. Başlangıcından bugüne kadar eğitimde birçok marka projeyi hayata kazandıran SEDEP öğrencilere bu konuda ışık tutmaya devam ediyor. SEDEP bünyesinde yer alan Sille Tabiat Okulu yeni eğitim öğretim yılına başlayan ana sınıfı ve ilkokul birincisi sınıf öğrencilerine yönelik faaliyetlerine başladı. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak yapılan eğitim faaliyetlerinde Sille Tabiat Okulu’nun konuğu Sabır Ana Okulu öğrencileri oldu. Doğa yürüyüşü, müzik, boyama, arkeolojik kazı etkinliği yapan öğrenciler dolu dolu ve kaliteli bir gün geçirdiler. Milli Eğitim Bakanlığının “Eğitim 2023 Vizyon Belgesi”nde de yer alan ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların yapıldığı Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nde, Selçuklu Sille Tabiat Okulu’nda öğrenciler tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılarak farklı alanlarda kendilerini yetiştirme fırsatı oluyor.

“Ülkemize örnek olan eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz”

SEDEP’in sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmek adına önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün SEDEP hem ulusal hem de uluslararası boyutta daha etkin hale gelmiştir. Bir taraftan çocuklarımızın bilgi dağarcığını geliştirirken, diğer taraftan öğrenilen bilgiler davranışa ve uygulamaya dönüşmektedir. Sille Tabiat Okulu, Tasarım Sanat Atölyesi, Çocuk Kütüphanesi, Trafik Eğitim Parkı ve Akademimizle birlikte projemiz artık farklı bir boyutta yoluna devam etmektedir. Fiziki eğitim yatırımlarımızın yanı sıra, ülkemize örnek olan eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Doğa ile iç içe eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"

Sille Tabiat Okulu’nun faaliyetleri hakkında bilgi veren Teknoloji Tasarım Öğretmeni Eyüp Kıztanır, “Sille Tabiat Okulu, Selçuklu Belediyesi, Selçuklu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ortak eğitim projesidir. Teknoloji Tasarım öğretmeni olarak Tabiat Okulundaki beş öğretmenden biriyim. Biz burada anasınıfları, ikinci sınıflar ve dördüncü sınıflara yönelik Sille Tabiat Okulunda eğitim öğretim müfredatımızı uygulamaya çalışıyoruz. Toplamda beş atölyemiz var; Sanat-zanaat atölyesi, bilim atölyesi, ekoloji atölyesi, ritim atölyesi ve doğa sporları atölyesi. Hepsinden sorumlu öğretmenlerimiz var. Sille Tabiat Okulunda öğrencilerimize doğa ile iç içe eğitim-öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu çalışmada bize destek olan Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Turan Kayacılar’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

