Silopi polisinden uyuşturucu semineri

Şırnak’ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonunda esnaf, öğretmen ve din görevlilerine Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) sunumu kapsamında uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda seminer verildi.

Silopi Narkotik Gurup Amirliği ekipleri tarafından Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen seminere ilçe esnafı, öğretmenler ve ilçe müftülüğüne bağlı din görevlileri Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri katıldı. Seminerde yapılan sunumda uyuşturucu kullanımının ’bir kereden bir şey olmaz’ deyip uyuşturucu kullananların uyuşturucu batağına sürüklendiği ve hayatlarının kabusa döndüğü belirtildi.

Seminerde, madde kullanımında ailenin önemi, madde kullanımına götüren yollar, yanlış bilinen doğrular, madde bağımlılığının belirtileri, madde bağımlılığı nasıl anlaşılır, madde kullanımından şüphelenildiğinde ne yapmalı gibi konularına değinildi. Eğitim sonunda öğrencilerin madde bağımlılığı ile ilgili merak ettikleri sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı.



