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Silopi’de çocuklar 23 Nisan’ı evlerinde kutladı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 23.04.2020 12:41 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yurt genelinde bu yıl farklı kutlanıyor.

Silopi’de çocuklar 23 Nisan’ı evlerinde kutladı

Korona virüs salgını nedeniyle geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yurt genelinde bu yıl farklı kutlanıyor. Şırnak’ın Silopi ilçesinde aileler de çocuklarını bu coşkulu kutlamadan mahrum etmemek için resmi törenlerin bir benzerini evlerinde düzenledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında törenlerin yapılamayacak olması üzüntüye neden oldu. Buna rağmen bayram coşkusunu evde de olsa yaşamak isteyenler kendi alternatiflerini geliştirdi.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan ana sınıf öğrencisi Zeynep Masal Uyar’ın ailesi evde kutlama yaptı. Elinde Türk Bayrağı ile İzmir Marşını okuyan Uyar, evde de olsa çocuk bayramını kutlamanın sevincini yaşadığını belirtti.
Zeynep İclal Aliağaoğlu ile ana sınıfı öğrencisi Mustafa Aliağaoğlu kardeşler ise evde şarkılar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’nı eğlenerek kutladı.

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Şırnak Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:49
Sabah
05:18
Öğle
12:14
İkindi
15:57
Akşam
19:00
Yatsı
20:22

Şırnak Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Gül Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Beytussebap
Murat Eczanesi
Cizre
İdil Eczanesi
Idil
Hayat Eczanesi
Silopi
Deniz Eczanesi
Uludere
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