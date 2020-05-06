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Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan: "Süne ile mücadele tam zamanında yapılmalıdır"

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.05.2020 12:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çapan, süne ile mücadelede zamanlamanın önemli olduğunu söyledi.Yağışların bol ve havaların serin olması nedeniyle süne konusunda çiftçilere uyarılarda bulunan Çapan, buğday pasına erken müdahalenin ve süne ile mücadelenin zamanında yapılması gerektiğini ifade etti.

Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan: "Süne ile mücadele tam zamanında yapılmalıdır"

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çapan, süne ile mücadelede zamanlamanın önemli olduğunu söyledi.
Yağışların bol ve havaların serin olması nedeniyle süne konusunda çiftçilere uyarılarda bulunan Çapan, buğday pasına erken müdahalenin ve süne ile mücadelenin zamanında yapılması gerektiğini ifade etti. Çapan, çiftçileri tarım hastalıkları konusunda uyararak buğdaydan verim alınabilmesi için hastalıklara karşı erken müdahale edilmesinin gerektiğini vurguladı. Kök çürümesi konusunda dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Çapan, "Süne ile mücadele zamanında yapılması gerekiyor. Çiftçilerimiz süne ile mücadeleyi zamanında yaptığı takdirde verimli bir yıl geçireceğine inanıyorum. Bazı çiftçilerimiz süneden bir şey olmayacağını düşünüyor. Hastalık buğdaya vurduğu zaman hafifliyor ve kalitesini düşürüyor. Buğdayda kalite düşerse, fiyattı da düşer. Böylece çiftçi zarar görür. Verimi de olumsuz etkiler. Bu yüzden benim çağrım tüm çiftçilerimize süne ile tam zamanında mücadele etmeleridir" dedi.

Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan:

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