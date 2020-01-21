YURTHABER
  4. Silvan’da başıboş köpekler korkutuyor

Silvan’da başıboş köpekler korkutuyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde başıboş gezen sokak köpekleri, vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor.Özellikle sabah ve akşam saatlerinde gruplar halinde dolaşan sokak köpekler vatandaşları huzursuz ediyor.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde başıboş gezen sokak köpekleri, vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor.
Özellikle sabah ve akşam saatlerinde gruplar halinde dolaşan sokak köpekler vatandaşları huzursuz ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte aç kalan köpekler çöplük alanlara akın ederken, bu alanlardan gelip geçen çocuklar korkularından ne yapacaklarını şaşırıyor. Köpeklerin sürü şeklinde gezdiğini ve yoldan geçen insanlara saldırma tehlikesinden endişe ettiklerini dile getiren vatandaşlar, "Hayvanları koruyalım ama insanlarımızı, öğrencilerimizi, çocukları da koruyalım. Yetkililerden isteğimiz köpekleri toplayıp hayvan barınağına götürmeleridir" dedi.
Köpeklerin büyük tehlike arz ettiğini de ifade eden vatandaşlar, "Sokaklarda gezen sahipsiz köpekler halk sağlığı ve güvenliğini tehdit ettiği gibi, sürüler halinde gezen köpekler tehlike arz ediyor. Sorunun gündeme almak için illa bir çocuğun yada bir vatandaşın ısırılması mı gerekiyor? Bu konuda yetkililerin tedbir almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
Bağlar belediyesi kaldırım işgallerini kaldırdıBağlar belediyesi kaldırım işgallerini kaldırdı
Öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadıÖğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Köyün içme suyu problemi güneş enerjisiyle çözüldü

Köyün içme suyu problemi güneş enerjisiyle çözüldü

Kan bulunamadığı için annesini ve kardeşini kaybeden gencin kan bağışı mücadelesi

Kan bulunamadığı için annesini ve kardeşini kaybeden gencin kan bağışı mücadelesi

Yarıyıl tatili boyunca en çok camiye gelen çocuklar köylüler tarafından ödüllendirilecek

Yarıyıl tatili boyunca en çok camiye gelen çocuklar köylüler tarafından ödüllendirilecek

Kaymakam Mahmutoğlu: "Problemleri yerinde görmek yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir"

Kaymakam Mahmutoğlu: "Problemleri yerinde görmek yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir"

Diyarbakır Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:35
İkindi
15:13
Akşam
17:36
Yatsı
18:55

İlginizi Çekebilir

Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı

Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Diyarbakır’da Mısır Darbesi Protesto Edildi

Diyarbakır’da Mısır Darbesi Protesto Edildi

Severek kaçırdığı eşini poşu ile boğarak öldürdü

Severek kaçırdığı eşini poşu ile boğarak öldürdü

Dağkapı Burcu Restore Ediliyor

Dağkapı Burcu Restore Ediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.