Silvan’da Engelliler Günü etkinliği

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte engellilerle bir araya gelerek, kendilerine karanfil dağıttı.

Silvan Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, kamu kurum müdürleri, Silvan Engellilerini Koruma Derneği Başkanı Hasan Yurtken, Silvan Engellilerini Koruma Derneği üyeleri ve velileri katıldı. Silvan Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi Orta Çeşme Parkında düzenlenen etkinlikte Kaymakam Çelik, engelli vatandaşlarla tek tek sohbet ederek sorunlarını dinledi. Kaymakam Çelik, "Engelliler bizim süsümüz. Onlar bize Allah’ın emanetleri, dünya onlar sayesinde bir anlam kazanıyor. Engelli çocuğu olan ailelerimiz bundan gurur duymalı, utanmamalı bizler onları çok seviyoruz. Onlar Allah’ın bir nakşıdır. Tüm engellilerimizin ve ailelerinin Engelliler Gününü kutuluyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum" dedi.

Silvan Engellilerini Koruma Derneği Başkanı Hasan Yurtken ise engelli vatandaşların oturabileceği bir sosyal alanın oluşturulmasının tüm engellilerin ortak talebi olduğunu Kaymakam Çelik’e iletti. Kaymakam Çelik, "Engelsiz bir yaşam için sosyal hayat için ne gerekiyorsa belediye olarak hizmet edeceğiz. Burada siz değerli engelli kardeşlerimin talebi doğrultusunda sizlere Orta Çeşme Parkında bir kafe açmayı taahhüt ediyorum. Kafe engelli vatandaşlarımız için bir farkındandık oluşturacak" diye konuştu.

Kaymakam Çelik ile beraberindekiler daha sonra engelli vatandaşlarla hatıra fotoğraf çekti.

