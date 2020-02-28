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Silvan’da ’Sizin de Kapınız Çalınmadan’ Projesi hayata geçirildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.02.2020 12:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamlığının desteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Sizin de Kapınız Çalınmadan Projesi hayata geçirildi.Kaymakam Mehmet Uslu’nun destekleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, çalışanları, iş yeri sahipleri ve çalışanları ile ikamet sahiplerini olabilecek hırsızlık olaylarına karşı nasıl tedbir alınabileceği yönünde bilgilendirme ve bilinçlendirme görüşmeleri yapmak, görülen eksikleri tespit etmek ve tedbir alınabilmesi sağlamak için Sizin de Kapınız Çalınmadan Projesinin hayata geçirildiği kaydedildi.Proje kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılırken, yapılan ziyaretler ve etkinliklerden güzel sonuçlar alındığı, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi.

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamlığının desteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Sizin de Kapınız Çalınmadan Projesi hayata geçirildi.
Kaymakam Mehmet Uslu’nun destekleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, çalışanları, iş yeri sahipleri ve çalışanları ile ikamet sahiplerini olabilecek hırsızlık olaylarına karşı nasıl tedbir alınabileceği yönünde bilgilendirme ve bilinçlendirme görüşmeleri yapmak, görülen eksikleri tespit etmek ve tedbir alınabilmesi sağlamak için Sizin de Kapınız Çalınmadan Projesinin hayata geçirildiği kaydedildi.
Proje kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılırken, yapılan ziyaretler ve etkinliklerden güzel sonuçlar alındığı, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi.

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