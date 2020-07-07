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Silvan’da yüksek ev ve kira fiyatlarına tepki

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 07.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde son iki ayda satılık ve kiralık ev fiyatları yüzde yüz arttı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde son iki ayda satılık ve kiralık ev fiyatları yüzde yüz arttı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar fahiş fiyat konusunda çalışma yapılmasını istedi.
Silvan’da son dönemlerde satılık ve kiralık ev fiyatlarında fahiş derecede artış yaşandı. Konu ile ilgili konuşan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, 400 liralık evin kirasının bin lirayı aştığını söyledi. Ateş, "Silvan’da özellikle son iki ayda ev fiyatları çok yükseldi. Vatandaşlar mağduriyet yaşamaya başladı. Kirası 400 lira olan bir ev 800 ila bin 200 liraya çıktı. Bu fiyat artışları ile ilgili gerekli çalışmanın yapılması gerekiyor. Uyarıları dikkate almayan mülk sahiplerine yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Serbest piyasa adı altında bu kadar da vicdansızlık yapılmaz. Bu süreçte birçok insan kira vermeyecek duruma gelmiştir. Böyle bir süreçte devletin halka verdiği destek gibi bizlerinde birbirimize destek olmamız gerekirken maalesef bazı mülk sahipleri böyle vicdansızlık yaparak vatandaşlarımızı zor duruma düşürmektedir" dedi.

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