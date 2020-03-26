YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Simav’da ’Alo Vefa Sosyal Destek’ hattı

Simav’da ’Alo Vefa Sosyal Destek’ hattı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere bir yenisi daha eklendi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. Simav Belediye Başkanlığı’nın sosyal projeleri arasında yer alan ‘Alo Vefa Hattı’ ile 65 yaş üzeri bakıma muhtaç ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, hizmet evine kadar götürülüyor.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların her türlü hizmeti için seferber olduklarını belirtti. Başkan Biçer, “İçişleri Bakanlığı’nın Korona virüs tedbirleriyle ilgili genelgesi gereğince, 65 yaş üzeri ve bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Belediyemizde kurulan vefa sosyal destek hizmeti masasındaki 0 274 513 70 06 numaralı telefonlarla ve 0 543 2764343 numaralı WhatsApp hattına yaptıkları talepler kayda alınarak görevli personellerimize bildiriliyor. Kısa sürede ihtiyaç sahibiyle irtibata geçen ekiplerimiz, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine kadar götürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında, Simav’da yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızla aile fertlerinin zorunlu bir durum olmadığı sürece evlerinden çıkmamalarını istiyoruz. Bizler vatandaşlarımız için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz, onların da evlerinde kalmalarını bekliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Alkollü genç herkesi korkuttu

Alkollü genç herkesi korkuttu

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ceyhan’da yaşlılar için özel ekip

Ceyhan’da yaşlılar için özel ekip

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:23
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:25
Yatsı
20:43

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
Şerifoğlu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.