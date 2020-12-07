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Simav’da ‘Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın’ etkinliği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.12.2020 10:34 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü trafik birimi ekipleri tarafından toplumsal duyarlılığı artırmak, sürücüleri ve yayaları bilgilendirmek kural ihlallerini önlemek anmacıyla “Yaya Önceliği” konulu etkinlikler düzenlendi.Sürücüleri, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlatmak, yayalara ilk geçiş hakkını vermek amacıyla karayolu üzerine yaya önceliğini vurgulayan ‘Önce Yaya’ görselleri hazırlandı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü trafik birimi ekipleri tarafından toplumsal duyarlılığı artırmak, sürücüleri ve yayaları bilgilendirmek kural ihlallerini önlemek anmacıyla “Yaya Önceliği” konulu etkinlikler düzenlendi.
Sürücüleri, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlatmak, yayalara ilk geçiş hakkını vermek amacıyla karayolu üzerine yaya önceliğini vurgulayan ‘Önce Yaya’ görselleri hazırlandı. Cumhuriyet meydanındaki dev ekranda, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik yayanın’ afiş ve görselleri ile vatandaşları bilgilendirici içerikler paylaşıldı. Cadde ve sokaklarda, Trafik ekipleri tarafından yaya önceliği konulu yoğun denetimler yapıldı.

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