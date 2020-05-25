YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Simav’da orman yangını riski

Simav’da orman yangını riski

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.05.2020 22:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ramazan Bayramı süresince aşırı gündüz nemi nedeniyle orman riskinin olduğu bildirildi.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, konuyla ilgili muhtarlara yaptığı duyuruda, Ramazan Bayramı süresince gündüzleri aşırı nem olması sebebiyle orman yangını riski olduğunu, köyde, arazide, orman içerisinde ateş ve anız yakılmaması gerektiği ve vatandaşlara duyurulması, en küçük bir ateş bile görüldüğünde 112 Acil hattına bildirilmesi, ateş ve anız yakanlara yönelik 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesine göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi.Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından, tüm orman yollarında yangın riski nedeniyle tedbirler alındı.

Simav’da orman yangını riski

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ramazan Bayramı süresince aşırı gündüz nemi nedeniyle orman riskinin olduğu bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, konuyla ilgili muhtarlara yaptığı duyuruda, Ramazan Bayramı süresince gündüzleri aşırı nem olması sebebiyle orman yangını riski olduğunu, köyde, arazide, orman içerisinde ateş ve anız yakılmaması gerektiği ve vatandaşlara duyurulması, en küçük bir ateş bile görüldüğünde 112 Acil hattına bildirilmesi, ateş ve anız yakanlara yönelik 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesine göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından, tüm orman yollarında yangın riski nedeniyle tedbirler alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Kaymakam şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Kaymakam şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Sisdağı Yaylasında mahsur kalan vatandaş Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Sisdağı Yaylasında mahsur kalan vatandaş Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Kütahya Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:32
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:23
Yatsı
22:02

Kütahya Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.