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Simav’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 31.12.2020 19:39 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde polis ekiplerince yapılan takip sonunda, şüpheli 2 şahıs üzerlerinde sahte paralarla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, elinde sahte para bulunduran 2 kişinin hayvan alım satımında sahte para kullandıkları ihbarı üzerine, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.

Simav’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’nın Simav ilçesinde polis ekiplerince yapılan takip sonunda, şüpheli 2 şahıs üzerlerinde sahte paralarla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, elinde sahte para bulunduran 2 kişinin hayvan alım satımında sahte para kullandıkları ihbarı üzerine, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Gediz ilçesinden gelen müştekinin, şüpheli şahıslara hayvan sattığı ve 5 bin TL sahte para aldığı belirlendi. Çevre İl ve ilçelerde yapılan araştırma ve takip sonunda, şüphelilerin Balıkesir ilinde yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Simav’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

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