'Şimdiden söyleyeyim' diyerek duyurdu! Nihat Kahveci canlı yayında derbi favorisini açıkladı

Galatasaray'ın Lille karşısında aldığı 4-2'lik galibiyet ve Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile berabere kalmasının ardından Nihat Kahveci, iki takımın performanslarını değerlendirdi. Eski milli futbolcu, yaklaşan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin favori tercihini de açıkladı.

NİHAT KAHVECİ FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Galatasaray'ın Lille karşısında aldığı galibiyetle moral kazandığını belirten Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların derbiye avantajlı bir psikolojiyle çıkabileceğini ifade etti.

Derbinin favorisine ilişkin görüşünü paylaşan Kahveci, "Bana göre derbide şimdiden söyleyeyim %51 Galatasaray favori görüyorum ben." sözleriyle sarı-kırmızılı ekibi bir adım önde gördüğünü dile getirdi.

"MORALLER YERİNDE"

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında yaşadığı puan kaybını da yorumlayan Kahveci, sarı-lacivertlilerin aldığı sonucun takım üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Deneyimli yorumcu, "Fenerbahçe öyle bir beraberlik aldı ki yenilmiş gibi bir beraberlik aldı. İsmail Kartal istifa sesleri." ifadelerini kullandı.

Kahveci, karşılaşmada Kerem'in taraftarların tepkisi eşliğinde oyundan çıkmasına da değinerek, "Kerem ıslıklanarak oyundan çıktı. Galatasaray'da da tam tersi, Lillen 4-2'lik galibiyetle geliyorsun. Moraller yerinde." değerlendirmesinde bulundu.