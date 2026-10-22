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'Şimdiden söyleyeyim' diyerek duyurdu! Nihat Kahveci canlı yayında derbi favorisini açıkladı

Nihat Kahveci, Galatasaray’ın Lille karşısında aldığı 4-2’lik galibiyet ve Fenerbahçe’nin Slavia Prag beraberliğinin ardından derbi değerlendirmesinde bulundu. Deneyimli yorumcu, iki takımın son durumunu karşılaştırarak favorisini de açıkladı. İşte detaylar...

'Şimdiden söyleyeyim' diyerek duyurdu! Nihat Kahveci canlı yayında derbi favorisini açıkladı
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın Lille karşısında aldığı 4-2'lik galibiyet ve Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile berabere kalmasının ardından Nihat Kahveci, iki takımın performanslarını değerlendirdi. Eski milli futbolcu, yaklaşan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin favori tercihini de açıkladı.

NİHAT KAHVECİ FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Şimdiden söyleyeyim diyerek duyurdu! Nihat Kahveci canlı yayında derbi favorisini açıkladı 1

Galatasaray'ın Lille karşısında aldığı galibiyetle moral kazandığını belirten Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların derbiye avantajlı bir psikolojiyle çıkabileceğini ifade etti.

Derbinin favorisine ilişkin görüşünü paylaşan Kahveci, "Bana göre derbide şimdiden söyleyeyim %51 Galatasaray favori görüyorum ben." sözleriyle sarı-kırmızılı ekibi bir adım önde gördüğünü dile getirdi.

"MORALLER YERİNDE"

Şimdiden söyleyeyim diyerek duyurdu! Nihat Kahveci canlı yayında derbi favorisini açıkladı 2

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında yaşadığı puan kaybını da yorumlayan Kahveci, sarı-lacivertlilerin aldığı sonucun takım üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Deneyimli yorumcu, "Fenerbahçe öyle bir beraberlik aldı ki yenilmiş gibi bir beraberlik aldı. İsmail Kartal istifa sesleri." ifadelerini kullandı.

Kahveci, karşılaşmada Kerem'in taraftarların tepkisi eşliğinde oyundan çıkmasına da değinerek, "Kerem ıslıklanarak oyundan çıktı. Galatasaray'da da tam tersi, Lillen 4-2'lik galibiyetle geliyorsun. Moraller yerinde." değerlendirmesinde bulundu.

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