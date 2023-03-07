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Simgesi Eu olan element nedir, özellikleri nelerdir? Eu elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

25.02.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elementlerin sınıflandırılması için oluşturulmuş tabloya periyodik tablo denir. Bu tabloda elementlerin atom numaraları, simgeleri, kütle numaraları ve atom ağırlıkları yazar. Her elementin simgesi farklıdır. Genellikle iki harfle gösterilen elementlerin bazıları tek ya da üç harfle de gösterilebilir. Simgesi Eu olan elementin ne olduğu ve periyodik tabloda nerede bulunduğu da merak edilmektedir. Peki, Eu elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Simgesi Eu olan element nedir, özellikleri nelerdir? Eu elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Periyodik cetvel üzerinde kısaca tüm elementler gösterilir. Bu simgeler sayesinde elementleri daha kolay ifade etmek mümkündür. Simgesi Eu olan elementin ismi ise Evropiyum’dur. Avrupyum olarak da ifade edilir. İnsan yapımı element grubuna girer ve atom numarası 63’tür. Bu elementin periyodik tablodaki yeri ve özellikleri ise araştırılan bir konudur.

Simgesi Eu olan element nedir?

1901 yılında Eugene Demarcay isimli bilim insanının keşfettiği element olan Evropiyum, Eu simgesi ile gösterilir. Güneş rengi olan bu element, renkli televizyon ve florasan lamba gibi ürünlerin üretiminde kullanılır. Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip bir elementtir:

  • Plastik malzeme ve lazer üretimi
  • Nükleer enerji santrallerinde nötron yakalamak için durum çubuğu
  • Euro banknot basımı ve sahte para ayırt etme
  • Buhar lamba, optik monitör, boya, pul, iletken ve ince alaşımların üretimi

Eu elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Eu kısaltmasına sahip olan Evropiyum elementi, periyodik cetvelde 6. periyotta bulunan lantanitler grubunun 7. elementtir. Metal bir elementtir ve atom numarası ise 63’tür. "Eu hangi elementi simgesi?" sorusuna yanıt verdikten sonra bu elementin özelliklerine bakılabilir. Eu elementi özellikleri:

  • Erime noktası 822.0 °C ve kaynama noktası 1597.0 °C’dir.
  • 89 nötron sayısına sahiptir.
  • 151.964 g/mol kütle numarasına sahiptir.
  • Atomik ağırlığı 151.964’tür.
  • Yapısı kübik kristaldir.
  • Rengi gümüş andıran beyazdır.
  • Seyrek toprak sınıfı içindedir.
  • Öz kütlesi 293k(g/cm³)’tür.
  • Lantanitler element sınıfı içinde yer alır.
  • CAS daki kayıt numarası 7440-53-1dır.
  • 6-f periyot ve blokta yer alır.
  • Kolay alev alma özelliğine sahiptir.
  • Nötronları emebilir.
  • Doğada ender bulunan toprak elementlerinden biridir.

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