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  4. Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da

Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

Gineli savunma oyuncusu Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi.

Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da

Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette İstanbul'a geldi.

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig simon falette

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