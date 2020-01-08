Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da

Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette İstanbul'a geldi.
Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.
(DHA)
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