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Şimşek: "Çalışanlarımız için haddimizi aşan işler yapıyoruz"

ELAZIĞ HABERLERİ  | 07.11.2020 12:34 | Son Güncelleme

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, “Boyumuzdan büyük işlere kalkışıyoruz ki, yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz süre içerisinde haddimiz aşan işleri yaptık, yapıyoruz"dedi.Bayındır Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliğinin ikinci olağan kongresi Kültür Park Mamurat’ül Aziz Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, “Boyumuzdan büyük işlere kalkışıyoruz ki, yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz süre içerisinde haddimiz aşan işleri yaptık, yapıyoruz"dedi.
Bayındır Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliğinin ikinci olağan kongresi Kültür Park Mamurat’ül Aziz Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi’nin yaptığı kongre Covid-19 tedbirleri kapsamında üyelerin dışında kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla yapıldı. Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek’in de katıldığı kongrede seçime tek liste ile giren Bilal Canpolat tekrar başkan olarak seçildi. 700 çalışanın 463’ünü üye yapan sendikanın Elazığ’da yetkili sendika olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
Divan Kurulu adına açılış konuşması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, “Her alada olduğu gibi kongremiz de pandemi sürecinden dolayı alınan tedbirler gereği kısıtlı sayıda kişiyi çağırabildik. Bizim bu kongreyi yapmamız gerekiyordu. Çünkü resmi ve zorunluydu. Dolayısıyla böyle zor şartlarda bu kongremizi gerçekleştireceğiz. Temennimiz de pandemi sürecinin bir an önce bitmesi, bütün insanlığın da bu hastalıktan kurtulmasıdır” dedi.
Sahada yaşadıkları en büyük problemlere değinen Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, “ Ben Bayındır Memur-Sen üzerinde şunu söylemek istiyorum, biz çalışanlarımız için haddimiz aşan işler yapıyoruz. Boyumuzdan büyük işlere kalkışıyoruz ki Elhamdülillah yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz süre içerisinde haddimiz aşan işleri yaptık. Bu kapsamda en başta geçen dönem 5’inci toplu sözleşmemizde bir koruyucu giyim malzemesi adında bir kazanımımız oldu ve hizmet kolumuza bağlı kurumlarımızın neredeyse yüzde 90’ı bundan faydalandı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürlüklerimiz koruyucu giyim malzemelerini pandemi öncesindeki dönemde büyük oranda bitirmişti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ödenekler tahsis edildi ve bir çoğu ödemelerini yaptılar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde bölge müdürlüklerimize ödenekler gitti ve ihale süreçlerini tamamladılar. Elazığ’da ise aldığım bilgiler doğrultusunda Salı günü sözleşmesi imzalanacak ve inşallah dağıtımları yapılacak. Birilerine verilmemesine inat edilenlere inat bunu özellikle söylemek istiyorum, olmayacak, ödenmeyecek denilen ödeneğin akşam saat 16:00 civarında AFAD’ın hesabına geçtiğine bizatihi şahit oldum. İnşallah yıl tamamlanmadan AFAD çalışanlarımız yararlanacak. Hizmet kolumuzun sadece koruyucu giyim malzemesinden kazanımı 170 milyon lira. Bu da bizim çapımızdaki bir sendikaya baktığımız zaman gerçekten büyük bir rakam. Ortalaması 4 bin lira civarında bir rakama tekabül ediyor ki kazanım çok güzel” şeklinde konuştu.
Yeniden başkanlığa seçilen Bilal Canpolat ise kongrenin sendika ve üyelere hayırlar getirmesini temenni etti.

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