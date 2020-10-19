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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'yı neden terk etti? Azeri Nez'i hamile mi bıraktı? Akçıl'dan flaş açıklama

19.10.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'yı neden terk etti? Azeri Nez'i hamile mi bıraktı? Akçıl'dan flaş açıklama

Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yı aldattığı ve sevgilisinin de hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sinan Akçıl iddialara jet hızında yanıt verdi.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın ayrılık nedeni sosyal medyayı salladı. Sinan Akçıl'ın Azeri psikolog Nez'e aşık olduğu ve Nez'in de hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bu iddialar sonrası Akçıl'dan jet hızında yanıt geldi. Sinan Akçıl haberleri yalanladı ve şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

“Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15, 20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu benim hala sevdiğim ve değer verdiğim “tek” kadındır. Bu ayrılık sürecinde “Sadece duyumlara dayanarak yapılan” mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımız kullanılmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim."

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