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Sinan Aktaş: “Erciyes’te tesisler yetersiz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, Erciyes’in ilgi gördüğünü ve Erciyes’te tesislerin yetersiz kaldığını söyledi.Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, yaptığı açıklamada Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’i değerlendirdi.

Sinan Aktaş: “Erciyes’te tesisler yetersiz”

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, Erciyes’in ilgi gördüğünü ve Erciyes’te tesislerin yetersiz kaldığını söyledi.
Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, yaptığı açıklamada Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’i değerlendirdi. Aktaş, “Erciyes Kayak Merkezi ile alakalı hafta sonunda 90 bin kişinin ziyaret ettiği söylendi. Bu hafta ise 100 bin kişinin ziyaret ettiği söylendi. Hesap neye göre yapılıyor. İlgiyi artırmak için mi bu rakamlar veriliyor bilmiyorum ama bildiğim ve gözlemlediğim bir şey var ki bu rakamlarda ciddi bir yanlışlık var. Sezonda 2 milyon ziyaretçi sayısı çok iyi. Eğer doğruysa yeterince değerlendirilemiyor sanırım. Kapadokya bölgesine yılda 2.5 milyon turist geldiği düşünülürse 2 milyon ziyaretçi ciddi bir rakamdır. Bunun üzerinde durulmalı. Geçtiğimiz hafta sonu Erciyes’e çıktım. Çıkarken yoldaki trafiği ve kayak merkezinin olduğu bölgedeki yoğunluğu gözlemledim. Evet; Erciyes’e ciddi bir ilgi var ancak tesislerin ciddi anlamda yetersiz olduğunu gördüm. Mesela kafeteryalar çok küçük, kalite düşük ve yetersiz. Kesinlikle daha da genişletilmeli, modern ve daha kaliteli hale mutlaka getirilmeli. Fiyatlar daha makul olmalı. Diğer taraftan otopark alanları hiç yeterli değil. İnsanlar araçlarını koyabileceği bir yer bulamıyor ve soğukta uzun mesafe yürümek zorunda kalıyorlar. Çok geniş ve oldukça modern büyük bir otopark alanı kesinlikle yapılmalı” ifadelerini kullandı.
Aktaş, “Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Tekir gölünün etrafına düşündüğü Konaklama köyü projesi vardı. Acaba proje ne durumda neden başlanmadı. Neden hayata geçirilmemiştir. Buna ilaveten gerek kışın gerekse yazın turizmi hareketlendirecek Kütük evler yapılarak kiraya verilebilir ve Ayder yaylasındaki gibi Erciyes’te de özellikle yaz aylarında yayla turizmi hareketlendirilebilir. Bu evler kışın daha da fazla ilgi görecektir. Netice itibari ile Erciyes’te yapılacak yatırımların adeta bir kaplumbağa hızında ilerlemekte olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar devam ederken mutlaka hizmet ve tesis kalitesi de beraberinde yükseltilmelidir. Değilse rakibimiz ve alternatifimiz fazla. Daha fazla turisti Erciyes’e çekmemiz zorlaşabilir ve hedeflendiği gibi uluslararası bir marka olamayız” dedi.

Sinan Aktaş: “Erciyes’te tesisler yetersiz”

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Kocasinan
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Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
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Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meltem Zenger Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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