Sinan Engin, Burak Yılmaz'a esti gürledi! "Senin Beşiktaşlılığın bu kadar mı?", "İnanamıyorum!"

Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, kariyerine iyi bir başlangıç yapamamıştı. Son olarak Tüpraş Stadyumu'nda Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olan siyah - beyazlılarda Yılmaz, görevinden ayrılmıştı. Beşiktaş'ta çıktığı 6 maçta 2 galibiyet - 4 mağlubiyet alan genç çalıştırıcı, ayrılığının ardından olay yaratan açıklamalara ve hamelelere imza atmıştı.

Spor yorumcusu Sinan Engin, Burak Yılmaz'ın görevinden ayrılmasının sonrasında yaptıklarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Engin'in sözleri;

"KARİYERİNİ MAHVETTİ"

"Burak Yılmaz'ın açıklamaları inanılmaz. Belli bir düzeye gelmiş bir futbol adamı. Babası eski futbolcu, teknik adam. Bir insan kariyerini nasıl mahvedebilir 1 ay içinde bunu izliyoruz."

"BEŞİKTAŞLILIĞIN BU KADAR MI?"

"Kalkıp Beşiktaş fotoğraflarını siliyorsun Instragram'dan. Senin Beşiktaşlılığın teknik adamlıktan mı ibaret?"

"ABOUBAKAR'I TACA ATTIN"

"Yaptığı açıklamalara şoke oldum. Aboubakar koşuyordu, sarılıyordun ona. Şimdi bu açıklamalarınla Aboubakar'ı da taca attın."

"BU OLANLARA İNANAMIYORUM"

"Şimdi sosyal medyada Burak Yılmaz ihraç edilsin deniyor. Burak tek bir şey yapacaktı, şans verildi, değerlendiremedim diyeceksin, kenara çekileceksin. Bu kadar. İnanamıyorum onun adına bu olanlara. Belki çok iyi bir teknik direktör olacaktı ileride."





