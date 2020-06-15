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Sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

ANKARA HABERLERİ  | 15.06.2020 15:43 | Son Güncelleme

Beypazarı Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde ilçede sınav yapılacak okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.Korona virüs ile mücadelesini her alanda sürdüren belediye ekipleri, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullarda, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masa ve sıralar ile okul lavabolarını tek tek steril hale getirerek çalışmaları biten sınıfların kapılarını sınav günü tekrar açılmak üzere kapattı.Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Sınava girecek olan öğrencilerimizin sağlığı için okullarımızın her yerinde sterilizasyon çalışması yaptık.

Beypazarı Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde ilçede sınav yapılacak okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.
Korona virüs ile mücadelesini her alanda sürdüren belediye ekipleri, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullarda, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masa ve sıralar ile okul lavabolarını tek tek steril hale getirerek çalışmaları biten sınıfların kapılarını sınav günü tekrar açılmak üzere kapattı.
Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Sınava girecek olan öğrencilerimizin sağlığı için okullarımızın her yerinde sterilizasyon çalışması yaptık. Öğrencilerimiz ve ailelerinin bu konuda hiç endişesi olmasın, belediye olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz sınavlarına konsantre olmaları ve başarıya ulaşmalarıdır” dedi.

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