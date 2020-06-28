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Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Milletvekili Kahtalı yetişti

MALATYA HABERLERİ  | 28.06.2020 18:28 | Son Güncelleme

YKS’ye geç kalan iki öğrenciyi yolda gören AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kendi sürdüğü aracı ile öğrencileri sınava girecekleri okula yetiştirdi.Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu için öğrenciler sabah erken saatlerde sınava girecekleri okullara giderken, Battalgazi ilçesi yolunda iki öğrenciyi otobüs beklerken gören AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, öğrencilerin sınava geç kaldığını öğrencince hemen kendi kullandığı aracıyla 2 öğrenciyi de alarak TOKİ’deki okula yetiştirdi.Bu olaya şahit olan bir vatandaş ise sosyal medyadan ‘Bugün çok güzel bir olay ile karşılaştım.

Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Milletvekili Kahtalı yetişti

YKS’ye geç kalan iki öğrenciyi yolda gören AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kendi sürdüğü aracı ile öğrencileri sınava girecekleri okula yetiştirdi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu için öğrenciler sabah erken saatlerde sınava girecekleri okullara giderken, Battalgazi ilçesi yolunda iki öğrenciyi otobüs beklerken gören AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, öğrencilerin sınava geç kaldığını öğrencince hemen kendi kullandığı aracıyla 2 öğrenciyi de alarak TOKİ’deki okula yetiştirdi.
Bu olaya şahit olan bir vatandaş ise sosyal medyadan ‘Bugün çok güzel bir olay ile karşılaştım. Sabah sınava geç kalmış iki öğrenciyi Battalgazi yolundan alıp TOKİ’ye okula kendi sürdüğü araç ile yetiştiren vekilimiz Hakan Kahtalı’ya sonsuz teşekkürler. İyi insanlar iyi ki var’ diyerek paylaşımda bulundu.

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