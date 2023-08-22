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Sincan Belediyesi ücretsiz meslek edindirme kursları açtı

22.08.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sincan Belediyesi kadınlar için ücretsiz hobi ve meslek edindirme kursları açarak sosyal ve kültürel faaliyetlerle gerçekleştiriyor.

Sincan Belediyesi Kültür Merkezleri ve Gençlik Merkezleriyle kadınlara yönelik hobi ve meslek edindirme kurslarına devam ediyor. Ebru, tel kırma, seramik, tahrirci çinici, iğne oyası, Arap hasırı, mefruşat, amigurimi, giyim, resim, yağlı boya resim, keçe yapımı, el sanatları gibi 13 farklı el işi alanında verilen ücretsiz kurslara Sincanlı hanımlardan büyük ilgi var.

Eğitime ve kadınlara verdiği önemi her zaman vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Kadınlarımız bu kurslar sayesinde sadece beceri kazanmıyor aynı zamanda Kültür Merkezlerimizde sosyalleşme imkânı da buluyor. Gelecek nesillerimizi yetiştiren kadınlarımızın talepleri bizim için çok önemli. Onlar istiyor biz yapıyoruz” dedi.

Konusunda uzman eğitmenler tarafından veriler hobi ve meslek kursları Zeytin Dalı Kültür Merkezi, Fatih Kültür Merkezi, Yunus Emre Gençlik Merkezi, Selçuklu Gençlik Merkezi, Mustafa Kemal Gençlik Merkezi, Gökçek Gençlik Merkezi, Törekent Gençlik Merkezi, Evliya Çelebi Kültür Merkezi ve İlksan Toki Konak kursları vatandaşlara hizmet veriyor.

Sincan Belediyesi’nin ücretsiz hizmet verdiği bu kurslara katılmak ise oldukça kolay. Kültür merkezlerine giderek kayıt yaptırabilen vatandaşlar 444 4 762 numaralı telefondan ve Sincan Belediyesi web sitesinden bilgi alabilirler.

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