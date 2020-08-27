Sincan mega yatırımlarla büyüyor

Sincan Belediyesi, ilçenin marka değerini yükseltecek yeni yatırımlarla göz dolduruyor.

FIBA standartlarına uygun kültürel ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacak spor kompleksinin yapımı sona erdi. Spor salonuna Dünya Şampiyonu Milli Boksör Sinan Şamil Sam’ın adı verildi. Ankara’nın önemli spor tesislerinden biri olması hedeflenen Sincan Kapalı Spor Salonu, salon futbolundan basketbola, voleyboldan hentbola kadar pek çok müsabakaya ev sahipliği yapacak. Kapalı spor salonu bünyesinde 420 metrekarelik basketbol ve 162 metrekarelik voleybol sahası bulunaştuç Saha etrafında 2 bin 500 seyirci kapasitesine sahip tribün de yer alırken, spor komplesi 7 dönümlük bir arazi üzerine konumlandırıldı.

Kültür ve Kongre Merkezi’nin de yüzde 60’ı tamamlandı. Sincan Belediyesi tarafından temeli Temmuz 2019’da atılan Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’nin kaba inşaatı bitti. Kültür Merkezi tamamlandığında Sincan, sanatın ve kültürün merkezi haline gelecek. 16 bin 121 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Kültür ve Kongre Merkezi’nde 2 bin 500 kişilik konferans salonu, sergi ve fuaye alanı, millet kıraathanesi, 3 adet okuma salonu, güngörmüşler ve hanımlar lokali, nikah ve toplantı salonu yer alacak.

12 bin 975 metrekarelik arsa üzerinde toplam 21 bin 159 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip Çok Amaçlı Salonu inşaatı da hızla devam ediyor. Çok Amaçlı Salon’da 300 metrekarelik kolonsuz kapalı alan ile tiyatro, çeşitli sanat etkinlikleri, düğün vb. aktivitelerin nezih ve ferah bir ortamda yapılabilmesi hedefleniyor. Modern tarzda inşaat çalışmaları devam etmekte olan Çok Amaçlı Salon’un yüzde 80’i biterken, 2020 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.