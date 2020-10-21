Sincan’da çocuklara online resim kursu

Sincan Belediyesi, çocukların hobi ve becerilerini artırmak amacıyla resim kursunu dijital ortamda yayına sundu. Resim öğretmeni Damla Onuk kameralar karşısına geçti, çocuklar için keyifli mi keyifli videolar hazırlandı. Çocukların anlayabileceği şekilde çeşitli hayvan figürleri çizen Damla öğretmen, ailelerden de tam not aldı.

“ekultur.sincan.bel.tr” internet adresi üzerinden Sincan Belediyesi hem yetişkinlere hem de çocuklara çok sayıda hizmet ulaştırıyor. Kukla yapım atölyesinden seminerlere, tiyatrolardan kıraathane buluşmalarına kadar bir dizi etkinliği dijital ortama taşıyan Sincan Belediyesi, online etkinliklerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Çocukların hayal gücünü geliştirmek, aynı zamanda keyifli vakit geçirmeleri için online resim kursu başladı. Rsim öğretmeni Damla Onuk’un keyifli anlatımı ile videolar hazırlandı. “ekultur.sincan.bel.tr” internet adresi üzerinden ulaşılan videolarda çocuklara sevdikleri hayvanları nasıl çizmeleri gerektiği adım adım anlatılıyor.

