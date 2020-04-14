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Sincan’da her gün 15-25 bölgeye mama ve su bırakılıyor

ANKARA HABERLERİ  | 14.04.2020 11:00 | Son Güncelleme

Sincan’da belediye ekipleri, korona virüs salgınında sokak hayvanlarının aç kalmaması için her gün 15-25 bölgeye mama, yem ve su bırakıyor.Sincan Belediyesi, sokak hayvanları için günler önce başladığı mama desteği çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sincan’da belediye ekipleri, korona virüs salgınında sokak hayvanlarının aç kalmaması için her gün 15-25 bölgeye mama, yem ve su bırakıyor.
Sincan Belediyesi, sokak hayvanları için günler önce başladığı mama desteği çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler bir taraftan yetkili kurumlardan gelen kararlar doğrultusunda ilçe genelinde yeni önlemler alırken, bu süreçte sokak hayvanları için de tedbir alıyor. Sincan Belediyesinde görevli ekipler, hafta sonu sokağa çıkma yasağında da çalışmalarına devam etti. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için belirlenen bölgelere mama, yem ve su desteği yapıldı. Ekipler Sincan’da ortalama 15-25 bölgeye her gün mama, yem ve su bırakıyor.
Ekipler, 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle hayvanlarına mama alamayan Hasan amcanın imdadına da yetişerek, köpeklere mama bıraktı. “Her canlı bizim için değerlidir” diyen ekipler, çalışmaların ara vermeden devam edileceğini bildirdi.

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