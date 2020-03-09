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Sincan’da Kadınlar Günü buluşması

ANKARA HABERLERİ  | 09.03.2020 13:09 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle özel bir program düzenledi.

Sincan Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle özel bir program düzenledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Toplumun gerçek mimarlarıyla bir arada olmaktan onur duyuyorum” dedi. Başkan Ercan şehit ve gazi yakınlarını da unutmadı.
Sincan Kültür Evi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlik düzenlendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kadınlarla yemekte bir araya geldi. Konuşmasında toplumun gerçek mimarlarıyla bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade eden Başkan Ercan, “Kadınlar başımızın tacı, hem toplumun hem de ailenin temel taşıdır. Gelecek nesilleri yetiştiren onlara insanlığı, merhameti, inceliği, nezaketi öğreten onlardır. Onları sadece bir gün değil, her gün hatırlamalıyız” ifadelerini kullandı.
Şehit ve gazi yakınlarını da unutmayan Başkan Ercan, "Vatan için gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizin eşleri, anneleri ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Tüm dünya ve ülkemiz kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu bir hayat diliyorum” açıklamasında bulundu.
Başkan Ercan, 8 Mart vesilesiyle yolda karşılaştığı kadınlara da hediye verdi.

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