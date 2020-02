Sincan’da konaklar sosyal etkinliklerin merkezi oldu

Sincan’da sosyal ve kültürel faaliyetler hız kesmeden devam ediyor.

Yediden yetmişe halkın her kesimine kucak açan Sincan Belediyesi, sayısını 29’a çıkarttığı konaklarda her hafta alanında uzman isimleri ağırlamaya devam ediyor. Etkinlikler Sincanlı kadınları da memnun ediyor. Sincanlı kadınlar her hafta uzman isimlerle Hanımlar Konaklarında buluşma fırsatı buluyor. Sayısı 29’a yükselen konaklarda güncel konular ele alınıyor. Bu sayede kadınlar yeni şeyler öğrenme, fikir alışverişi yapma birbirleriyle kaynaşma imkanı buluyor.

Bu hafta Selçuklu Hanımlar Konağında Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Bilge Persentili “Doğru Beslenme” konusunu anlattı. Obezitenin özellikle çocuklar için ciddi bir tehdit olduğu belirtilerek, bu tehdidin önüne geçmek için yapılması gerekenler sıralandı.

Evliya Çelebi Hanımlar Konağı ise Eczacı Ezgi Akay’ı ağırladı. Akay “Çevreci İlaç Kullanımı” konusunda kadınlara bilgi verdi. Eğitimde “doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı, akılcı ilaç kullanımı nedir, atık ilaç nedir ve atık ilaçlarımızı ne yapmalıyız” başlıklı konular masaya yatırıldı. Her hafta farklı isimlerle bir araya geldiklerini ifade eden kadınlar, konaklardaki eğitici etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.