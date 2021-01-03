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Sındırgı kurallara uydu, sokakları boş bıraktı

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.01.2021 10:48 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde uygulanan 31 Aralık 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Sındırgı halkı kurallara uyarak sokakları boş bıraktı.Yılbaşı gecesi itibariyle yoğun mesai harcayan emniyet güçleri ise ilçe genelinde ana arterlerde uygulama çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye genelinde uygulanan 31 Aralık 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Sındırgı halkı kurallara uyarak sokakları boş bıraktı.
Yılbaşı gecesi itibariyle yoğun mesai harcayan emniyet güçleri ise ilçe genelinde ana arterlerde uygulama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe kaymakamı Zafer Oktay, Emniyet Müdürü Tahir Demir’de denetleme çalışmalarını yakından takip ediyor. Emniyet güçleri haricinde sağlık çalışanları da yoğun mesaisine devam ediyor. Vatandaşların kısıtlama ve kurallara uyması ilçe genelinde etkisini vaka sayılarındaki yüzde 70 lik azalma ile gösteriyor.
Kısıtlama kurallarına uymayanlara emniyet ekipleri tarafından ceza kesilirken, sokak hayvanları da sahipsiz kalmadı. İlçe merkezinde ve doğa da yaşayan hayvanlar için Sındırgı Belediyesi ekiplerince yem bırakıldı. Emniyet ekipleri de belirli aralıklarla ilçe merkezindeki sokak hayvanlarını yemsiz bırakmadı.
Kısıtlama kurallarına uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden Sındırgı Belediyesi de sosyal medya hesaplarından yayınladığı kliplerle vatandaşları evde kalmaya davet ediyor. Rutin dezenfekte ve temizlik çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
Sındırgı İlçe genelindeki boş sokaklar drone ile havadan da görüntülendi.

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