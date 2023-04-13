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Sındırgı merkezde yağmur, ulus dağında nisan karı etkili oldu

13.04.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meteorolojik uyarılarla birlikte ilçe genelinde yağmur etkili olurken bin 764 rakımlı Ulus dağında ise kar yağışı etkili oldu.

Sındırgı merkezde yağmur, ulus dağında nisan karı etkili oldu

Sındırgı İlçe merkezindeki dereler dolarken yer yer cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sındırgı Belediyesi ekipleri rögar temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürerek su basma olaylarının önüne geçilmesini sağladı. Kimi bahçe ve tarlalar su altında kalırken, Nisan ayında Ulus dağı beyaza büründü kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. İlçe merkezinde yağış sonrası oluşan gökkuşağı görsel güzellik oluşturdu.

Ulus dağındaki kar yağışı ise vatandaşların kameralarına yansıdı, offroad araçları soluğu zirvede aldı.

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