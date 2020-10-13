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Sinekle mücadele hız kesmiyor

ANTALYA HABERLERİ  | 13.10.2020 11:49 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Vektörel mücadelede hız kesmeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 1385 personel, 192 araç ve tekneler ile kent merkezi ve ilçelerde yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Vektörel mücadelede hız kesmeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 1385 personel, 192 araç ve tekneler ile kent merkezi ve ilçelerde yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında fosseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, bodrumlar, asansör boşlukları, sığınaklar, rögarlar yıl boyu periyodik olarak ilaçlanıyor.

Manavgat’ta ekipler vatandaşların sinek nedeniyle sıkıntı yaşamaması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, Manavgat Irmağı, Titreyengöl ve Oymapınar Baraj Gölü’ndeki sazlık alanlarda tekne ile gece saat 03.00’da ilaçlama çalışması yaptı. Çevre Sağlığı ekipleri, Döşemealtı’nda da yoğun bir çalışma yürütüyor. Bademağacı ve Dağbeli’nde gece ilaçlamaları rutin olarak yapılırken, bölgede bulunan derelerde de fiziksel mücadele kapsamında ıslah çalışmaları yürütülüyor.

Yeşil alanlar ilaçlanıyor
Çalışmalar kapsamında Kemer ilçesindeki rögarlar ve yeşil alanlar ilaçlandı. Liman Caddesi’nde bitkilerin gelişimini engelleyen zararlılarla mücadele edildi. Korkuteli ve Kaş ilçelerinde de kanalizasyon giderlerine pompalama işlemi yapıldı. Kaş’ta da ilaçlama çalışmaları tüm ilçede yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, vektörel mücadele kapsamında kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak uçkun ve larvalara karşı Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanıyor.

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