Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu davette! Tarzı sosyal medyada gündem oldu

Ay Yapım'ın davetine katılan isimler arasında gözlerden uzak durmaya çalışan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu da vardı. 2 çocuk annesi Kobal geceye siyahlar içinde geldi.

Fit haliyle dikkat çeken güzel oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı. Gecede kocasıyla pozlar veren Sinem Kobal'ı görenler "Kocasından tanıdım", "Tarzı bir garip olmuş", "Sinem kendine ne yapmış" yorumlarında bulundu.

İmajın dışına çıkan Sinem Kobal geceden pozlarını da takipçileriyle paylaştı.

Hayranlarından ilgi gören Kobal'ın kısa süre önce doğum yapmasına rağmen bu kadar fit olmasına beğeni yağdı.



Uzun süredir oyuncu olarak ekranlarda olmayan İmirzalıoğlu davette soruları yanıtlayarak, "Oyunculukla aramızda bir problem yok. Doğru proje gelirse, her zaman ekranlarda olurum'' diye konuştu.



