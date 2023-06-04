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Demet Özdemir'den su altında poz! "Suyun altında bile güzel"

04.06.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile evliliğini bitirince sık sık gündeme gelmeye başlayan Adım Farah oyuncusu Demet Özdemir stresli günlerin ardından soluğu tatilde aldı. Özdemir beyaz bikinisiyle havuza girdiği anları paylaştı.

Demet Özdemir'den su altında poz! "Suyun altında bile güzel"

Boşandığı kocası Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülenince gündeme gelen Demet Özdemir Adım Farah dizisiyle de çok konuşuluyor.

Partneri Engin Akyürek ile ateşli pozlara imza atan Demet Özdemir yorgun ve stresli günlerin ardından soluğu tatilde aldı.

Arkadaşlarıyla tatil yapan Demet Özdemir beyaz bikiniyle havuza atlayıp su altından pozlar verdi.

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İddialı pozlarını paylaşan oyuncuya arkadaşı Selin Ciğerci tepkisiz kalmadı. Ciğerci "Su altında bile güzel" yorumunda bulunurken diğer takipçiler ise "Her yerde güzel", "Deniz kızı misali" yorumları yaptı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç

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